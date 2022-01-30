Ужгород подписал бразильца и просматривает нигерийца

Закарпатский клуб продолжает готовиться к возобновлению сезона

  • 30.01.2022 01:27
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Ужгород подписал бразильца и просматривает нигерийца
© ФК Ужгород. Жонатан Лима

В расположении «Ужгорода» появился вратарь Ростислав Дегтярь, минувшей осенью выступавший за второлиговый «Mункач». Он может заменить Mихаила Готру, подписавшего контракт с венгерской «Кишвардой».

Сообщается, что в команде продолжает находиться на просмотре нигерийский легионер, который играет на позиции опорного полузащитника.

На этой неделе третьим зимним новичком «Ужгорода» стал бразильский полузащитник Жонатан Лима, ранее защищавший цвета «Кремня». Ранее закарпатцы подписали Александра Глаголу из «Полесья» и Ивана Станковича («Mинай»).

30 января подопечные Богдана Блавацкого проведут спарринг с «Мункачем», а в начале февраля отправятся на сбор в соседнюю Венгрию.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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