Ужгород подписал первого зимнего новичка и ждет игрока из Бразилии

20 января команда возвращается из отпуска

  • 14.01.2022 05:18
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Ужгород подписал первого зимнего новичка и ждет игрока из Бразилии
© ФК Минай. Александр Глагола

Первым зимним новичком «Ужгорода» стал воспитанник закарпатского футбола Александр Глагола, минувшей осенью защищавший цвета «Полесья». 13 января он подписал с клубом годичный контракт.

До возобновления тренировочного процесса ужгородцы собираются подписать еще двух новобранцев без просмотра, один из которых - нападающий из Бразилии.

По имеющейся информации, главный тренер Богдан Блавацкий надеется, что продолжат выступать весной за «горожан» и арендованные у «Вереса» и «Миная» игроки, которые сейчас находятся в расположении своих команд.

Напомним, что «Ужгород» занимает в Первой лиге 15 место, набрав 16 очков.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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