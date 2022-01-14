Ужгород подписал первого зимнего новичка и ждет игрока из Бразилии

Первым зимним новичком «Ужгорода» стал воспитанник закарпатского футбола Александр Глагола, минувшей осенью защищавший цвета «Полесья». 13 января он подписал с клубом годичный контракт.

До возобновления тренировочного процесса ужгородцы собираются подписать еще двух новобранцев без просмотра, один из которых - нападающий из Бразилии.

По имеющейся информации, главный тренер Богдан Блавацкий надеется, что продолжат выступать весной за «горожан» и арендованные у «Вереса» и «Миная» игроки, которые сейчас находятся в расположении своих команд.

Напомним, что «Ужгород» занимает в Первой лиге 15 место, набрав 16 очков.