Агент Довбика: «Предложения есть, но Артем остается в Днепре-1»

Несмотря на интерес со стороны турецких клубов, форвард «Днепра-1» и лучший бомбардир нынешнего сезона УПЛ Артем Довбик пока остается в Украине.

Об этом рассказал агент игрока Алексей Люндовский.

«У нас отличные отношения с менеджментом ведущих турецких клубов. Действительно, летом была конкретная пропозиция от «Трабзонспора» по Довбику, матчи «Днепра-1» регулярно посещали скауты «Бешикташа» и «Галатасарая», а еще были звонки со стороны «Фенербахче».

«Но на сегодняшний день я могу уверенно сказать – Артем Довбик остается в «Днепре-1» и готовится помочь команде в весенней части сезона, ведь в чемпионате Украины она борется за выход в еврокубки и даже за медали», - сказал Люндовский.

В текущем сезоне УПЛ Довбик забил 14 голов.