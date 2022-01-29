Агент Довбика: «Предложения есть, но Артем остается в Днепре-1»

Очевидно, до лета форвард останется в Украине

  • 29.01.2022 22:11
  • 1054 просмотра
  • 2 комментария
Агент Довбика: «Предложения есть, но Артем остается в Днепре-1»
© scdnipro1.com.ua

Несмотря на интерес со стороны турецких клубов, форвард «Днепра-1» и лучший бомбардир нынешнего сезона УПЛ Артем Довбик пока остается в Украине.

Об этом рассказал агент игрока Алексей Люндовский.

«У нас отличные отношения с менеджментом ведущих турецких клубов. Действительно, летом была конкретная пропозиция от «Трабзонспора» по Довбику, матчи «Днепра-1» регулярно посещали скауты «Бешикташа» и «Галатасарая», а еще были звонки со стороны «Фенербахче».

«Но на сегодняшний день я могу уверенно сказать – Артем Довбик остается в «Днепре-1» и готовится помочь команде в весенней части сезона, ведь в чемпионате Украины она борется за выход в еврокубки и даже за медали», - сказал Люндовский.

В текущем сезоне УПЛ Довбик забил 14 голов.

Источник — FanDay

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    zzg77
    online
    zzg77, 29.01.2022 23:01
    0
    Met_Kh, 29.01.2022 22:44
    да кому он нужен этот довбик , его уровень колхоз лига.
    Правильно, а вот Мораес топ форвард!
    Ссылка
    Met_Kh
    online
    Met_Kh, 29.01.2022 22:44
    -5
    да кому он нужен этот довбик , его уровень колхоз лига.
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