Заря хочет выкупить у Динамо контракт молодого форварда

По информации источника, «Заря» на вторую часть чемпионата хочет усилить состав форвардом «Динамо» Владиславом Ванатом.

При этом Ванат, который первую часть сезона провел в аренде в «Черноморце», уже присоединился к одесской команде на сборе в Турции.

И все же «Заря» готова выкупить у киевлян контракт нападающего, с которым хочет работать тренер Виктор Скрипник.

В текущем сезоне Ванат забил 3 гола.