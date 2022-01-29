Заря хочет выкупить у Динамо контракт молодого форварда

По информации источника, «Заря» на вторую часть чемпионата хочет усилить состав форвардом «Динамо» Владиславом Ванатом.
При этом Ванат, который первую часть сезона провел в аренде в «Черноморце», уже присоединился к одесской команде на сборе в Турции.
И все же «Заря» готова выкупить у киевлян контракт нападающего, с которым хочет работать тренер Виктор Скрипник.
В текущем сезоне Ванат забил 3 гола.
Источник — Сайт болельщиков ФК Заря Луганск
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Но в Черноморце, как по мне он очень нестабильно играл .
Дай бог начнет в этом сезоне больше забивай и меньше ворчать на партнеров
Миколенко в 19 лет на 500 оценивали еще пару лет назад
Это не показатель
Если на Иранца 3 млн не нашли, то и 300 тысяч не найдут сразу .
Ну разве что в рассрочку
Но в Черноморце, как по мне он очень нестабильно играл .
Дай бог начнет в этом сезоне больше забивай и меньше ворчать на партнеров
а для нас Ванат - да , не самый плохой вариант на перспективу
Миколенко в 19 лет на 500 оценивали еще пару лет назад
Это не показатель
У парня есть задатки и от него ещё может быть толк в Динамо !
а для нас Ванат - да , не самый плохой вариант на перспективу
У парня есть задатки и от него ещё может быть толк в Динамо !
У парня есть задатки и от него ещё может быть толк в Динамо !
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