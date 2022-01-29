Заря хочет выкупить у Динамо контракт молодого форварда

Сейчас Владислав Ванат работает в составе «Черноморца»

  • 29.01.2022 21:11
  • 2170 просмотров
  • 14 комментариев
Заря хочет выкупить у Динамо контракт молодого форварда
© fcdynamo.kiev.ua

По информации источника, «Заря» на вторую часть чемпионата хочет усилить состав форвардом «Динамо» Владиславом Ванатом.

При этом Ванат, который первую часть сезона провел в аренде в «Черноморце», уже присоединился к одесской команде на сборе в Турции.

И все же «Заря» готова выкупить у киевлян контракт нападающего, с которым хочет работать тренер Виктор Скрипник.

В текущем сезоне Ванат забил 3 гола.

Источник — Сайт болельщиков ФК Заря Луганск

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    upl
    upl, 29.01.2022 21:41
    +2
    Тут Заря это Геллер или Скрипник? Или вся Заря хочет.
    Ссылка
    avk2307
    online
    avk2307, 29.01.2022 21:37
    +2
    Alex86 1, 29.01.2022 21:34
    1 сезон хотя б если начнет забивать, то цена тотчас вырастет
    100 %.
    Но в Черноморце, как по мне он очень нестабильно играл .
    Дай бог начнет в этом сезоне больше забивай и меньше ворчать на партнеров
    Ссылка
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 29.01.2022 21:34
    +2
    avk2307, 29.01.2022 21:32
    Довбик в 23 оценивался в 400 тыс, а сейчас?
    Миколенко в 19 лет на 500 оценивали еще пару лет назад
    Это не показатель
    1 сезон хотя б если начнет забивать, то цена тотчас вырастет
    Ссылка
    avk2307
    online
    avk2307, 29.01.2022 21:48 (изменен)
    0
    Alex86 1, 29.01.2022 21:45
    та да, но тут конечно много факторов же - опыта набраться не мешало бы, как команда играет и моменты создает, доверие тш и тд и тп, пока если отдать зорьке, то в аренду на год - 1,5, а там видно будет
    Я думаю он в Черноморце останется... Там у него практики больше будет намного
    Если на Иранца 3 млн не нашли, то и 300 тысяч не найдут сразу .
    Ну разве что в рассрочку
    Ссылка
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 29.01.2022 21:45
    0
    avk2307, 29.01.2022 21:37
    100 %.
    Но в Черноморце, как по мне он очень нестабильно играл .
    Дай бог начнет в этом сезоне больше забивай и меньше ворчать на партнеров
    та да, но тут конечно много факторов же - опыта набраться не мешало бы, как команда играет и моменты создает, доверие тш и тд и тп, пока если отдать зорьке, то в аренду на год - 1,5, а там видно будет
    Ссылка
    Funnycat--
    Funnycat--, 29.01.2022 21:33
    0
    Артем Дима футболист, 29.01.2022 21:23
    Какие задатки? Завтра его не кто не возьмёт. У вас у всех напов задатки и завтра дороже роналду будут, а по факту 500 тысяч удача
    ну вон ваши Сиканы и Судаковы - не намного больше забили по моему 2/4 гола соотвественно а вы им цены не сложите
    а для нас Ванат - да , не самый плохой вариант на перспективу
    Ссылка
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 29.01.2022 21:33
    0
    Артем Дима футболист, 29.01.2022 21:25
    Ему 20, в вышке ноль. Стоимость на трансфер 300 штук. Как думаете это перспективный напиток? В 20 лет 300?
    как напиток, то должно быть так себе
    Ссылка
    avk2307
    online
    avk2307, 29.01.2022 21:32
    0
    Артем Дима футболист, 29.01.2022 21:25
    Ему 20, в вышке ноль. Стоимость на трансфер 300 штук. Как думаете это перспективный напиток? В 20 лет 300?
    Довбик в 23 оценивался в 400 тыс, а сейчас?
    Миколенко в 19 лет на 500 оценивали еще пару лет назад
    Это не показатель
    Ссылка
    Funnycat--
    Funnycat--, 29.01.2022 21:12
    0
    А аренду да- продавать ни в коем случае
    У парня есть задатки и от него ещё может быть толк в Динамо !
    Ссылка
    Эль Чапо
    Эль Чапо, 29.01.2022 21:43
    -1
    Funnycat--, 29.01.2022 21:33
    ну вон ваши Сиканы и Судаковы - не намного больше забили по моему 2/4 гола соотвественно а вы им цены не сложите
    а для нас Ванат - да , не самый плохой вариант на перспективу
    Трансгендер ,ты в Италии сейчас с Супрягой ?
    Ссылка
    Умник
    online
    Умник, 29.01.2022 21:14
    -1
    Теперь только 50 прав, немного игоря надоумели
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 29.01.2022 21:28
    -2
    Funnycat--, 29.01.2022 21:12
    А аренду да- продавать ни в коем случае
    У парня есть задатки и от него ещё может быть толк в Динамо !
    Ссылка
    Артем Дима футболист
    online
    Артем Дима футболист, 29.01.2022 21:25
    -2
    Ему 20, в вышке ноль. Стоимость на трансфер 300 штук. Как думаете это перспективный напиток? В 20 лет 300?
    Ссылка
    Артем Дима футболист
    online
    Артем Дима футболист, 29.01.2022 21:23
    -3
    Funnycat--, 29.01.2022 21:12
    А аренду да- продавать ни в коем случае
    У парня есть задатки и от него ещё может быть толк в Динамо !
    Какие задатки? Завтра его не кто не возьмёт. У вас у всех напов задатки и завтра дороже роналду будут, а по факту 500 тысяч удача
    Ссылка
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