Два игрока Динамо присоединились к Черноморцу

Сообщается, что вратарь Владислав Кучерук и форвард Владислав Ванат присоединились к «Черноморцу» на сборе в Турции.

Оба игрока на правах аренды из «Динамо» продолжат выступления в Одессе. В первой части сезона Кучерук отыграл 15 матчей, а Ванат - 17 (3 гола).

Кроме того, появилась информация о возможном выкупе контрактов двух футболистов, если новому тренеру одесситов понравится выступления игроков.