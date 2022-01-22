Два игрока Динамо присоединились к Черноморцу

Сообщается, что вратарь Владислав Кучерук и форвард Владислав Ванат присоединились к «Черноморцу» на сборе в Турции.
Оба игрока на правах аренды из «Динамо» продолжат выступления в Одессе. В первой части сезона Кучерук отыграл 15 матчей, а Ванат - 17 (3 гола).
Кроме того, появилась информация о возможном выкупе контрактов двух футболистов, если новому тренеру одесситов понравится выступления игроков.
Источник — Meta-ratings.com.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.