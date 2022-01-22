Два игрока Динамо присоединились к Черноморцу

Кучерук и Вантух продолжат выступать за одесскую команду

  • 22.01.2022 17:49
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Два игрока Динамо присоединились к Черноморцу
© fcdynamo.kiev.ua. Владислав Ванат

Сообщается, что вратарь Владислав Кучерук и форвард Владислав Ванат присоединились к «Черноморцу» на сборе в Турции.

Оба игрока на правах аренды из «Динамо» продолжат выступления в Одессе. В первой части сезона Кучерук отыграл 15 матчей, а Ванат - 17 (3 гола).

Кроме того, появилась информация о возможном выкупе контрактов двух футболистов, если новому тренеру одесситов понравится выступления игроков.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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