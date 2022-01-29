Марко ДЕВИЧ: «Верю, что «старый» Металлист обыграет «новый»

Экс-игрок «желто-синих» поделился ожиданиями от Metalist All-Star Game

  • 29.01.2022 20:30
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Марко ДЕВИЧ: «Верю, что «старый» Металлист обыграет «новый»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Для лучшего бомбардира в истории «Металлиста» предстоящее грандиозное событие обещает стать особенным. За восемь сезонов в «Металлисте» Марко Девич забил 98 мячей, остановившись впритык гроссмейстерского рубежа. Поэтому Девич рассматривает футбольный праздник Metalist All-Star Game, который состоится 28 мая на главной футбольной арене Харькова, как возможность округлить количество своих мячей за «Металлист».

— Это будет особенный матч не только для меня, но и для всех приглашенных. Идея очень хорошая. Надеюсь, все будут здоровы и смогут прилететь на игру. Для меня каждый приезд в Харьков — событие. Я всегда выходил на поле заряженным. В таком же настроении выйду и 28 мая. Верю, что старый «Металлист» обыграет новый.

— На вашем счету 98 мячей за «Металлист». Это будет принципиальный матч для вас?
— Да-да-да. Надо два мяча забить, чтобы круглая цифра была. (Смеется.) Но на самом деле это будет общий праздник, поэтому сильно огорчать новый «Металлист» тоже не хочется. (улыбается). Главное — принести радость болельщикам. Хорошо, что придумали такую идею, и хорошо, что есть люди, которую могут ее воплотить в жизнь. Не было бы Александра Ярославского — не было бы этого матча. А игра, уверен, останется у нас в памяти на всю жизнь. И это, в первую очередь, круто для харьковских болельщиков — они смогут сравнить прошлый и современный «Металлист».

— Вспомните самые важные свои голы за «Металлист».
— Сразу вспоминается гол «Олимпиакосу» в Греции после того, как я «паненку» неудачно исполнил, но реабилитировался и забил мяч, который позволил «Металлисту» выйти в четвертьфинал. Сама игра вышла очень жаркой, она историческая во всех смыслах. Конечно, памятен дубль «Днепру». Мы проигрывали 0:1, и я забил два мяча, что позволило завоевать серебряные медали. Гол «Динамо» в 2007 году принес первую победу «Металлисту» на выезде в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского (1:0). «Омонии» в квалификации забил важный мяч в квалификации ЛЕ. С «Шахтером» на «Донбасс-Арене», когда 1:1 сыграли. Много мячей можно вспоминать.

— А самый памятный незабитый мяч?
— «Олимпиакосу» в Пирее. Тот самый нереализованный пенальти.

— Чего не хватило «Металлисту» для чемпионства?
— В том сезоне, когда стали вторыми, уступили «Шахтеру» немало очков. В другие сезоны мы были ближе к чемпионству. Но тогда и чемпионат был сильный, и «Шахтер», наверное, самый сильный за всю историю. «Горняки» обыгрывали «Челси», «Арсенал», «Рому».

— Чем вы сейчас занимаетесь?
— Больше времени провожу с семьей. Работаю в сфере недвижимости. Сдаю в аренду квартиры. И еще открыл с другом футбольное агентство. Он больше ведет дела, а я в основном консультирую.

Источник — ФК Металлист

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