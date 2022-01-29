Новичок Руха: «Сперва скептически относился к предложению львовского клуба»

Англичанин Соломон-Отабор перебрался в Украину

  • 29.01.2022 20:12
  • 1068 просмотров
  • 2 комментария
Новичок Руха: «Сперва скептически относился к предложению львовского клуба»
© fcrukh.com

Новичок «Руха» Вив Соломон-Отабор признался, что сперва не думал переезжать в Украину, однако руководство львовского клуба сумело убедить английского хавбека.

– Узнал о «Рухе» от своего хорошего знакомого из софийского ЦСКА. Признаюсь, предложение перейти в воспринял сначала скептически, но впоследствии узнал многое об этом проекте, посоветовался с родителями и в конце концов принял решение стать игроком львовского клуба. Для меня это возможность поиграть в одном из лучших чемпионатов Европы. Уже успел познакомиться с командой, когда приезжал сюда неделю назад.

Здесь очень приветливые ребята. У вас все на самом высоком уровне. Тренировочная база клуба впечатляет. Одна из лучших, которые мне приходилось видеть. Такие, пожалуй, только у топовых клубов. К примеру, в Англии. Там тоже у детей есть все условия, чтобы развиваться и играть в футбол. Это очень классно. Да, у меня есть опыт выступлений в Чемпионшипе. Футбол в Англии очень разнообразен. Все зависит от того, в какой лиге или в команде ты играешь.

Что касается меня, то я люблю финтиты и прорываться флангом. Я играю в свое удовольствие и всегда ставлю перед собой цель – забивать как можно больше голов. Теперь, когда я стал игроком «Руха», постараюсь помочь клубу одерживать победы и подниматься как можно выше в турнире.

Источник — ФК Рух Львов

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    PFCLviv
    online
    PFCLviv, 29.01.2022 20:24
    0
    Удачі, хлопче!
    Ти попав у молодий клуб, який має найкрутішу футбольну базу в Східній Європі!
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    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 29.01.2022 20:28
    -2
    Він ніде не заграв, й тут не заграє. Через півроку перейде в Молдову і буде казати те саме.
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