ФОТО. «Дубай — мой второй дом». Роналду позагорал вместе с семьей

36-летний бомбардир «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду отдохнул в Дубае вместе со своей невестой Джорджиной Родригес и четырьмя детьми.

«Спасибо, Дубай, за хорошее время. Спасибо, Дубай, за теплые чувства.

Спасибо, Дубай, за самые прекрасные семейные моменты.

Дубай — мой второй дом... Моя семья благодарна за хороший прием и щедрость этих прекрасных людей... С моей искренней любовью к вам», — прокомментировал Криштиану семейное фото.

В Дубае Роналду романтично поздравил Джорджину Родригес с днем рождения.

В текущем сезоне Роналду провел за «Манчестер Юнайтед» 24 матча во всех турнирах, где забил 14 мячей и отдал 3 результативные передачи.