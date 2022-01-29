ФОТО. «Дубай — мой второй дом». Роналду позагорал вместе с семьей

Форвард «Манчестер Юнайтед» набрался сил перед новыми матчами

  • 29.01.2022 17:40
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ФОТО. «Дубай — мой второй дом». Роналду позагорал вместе с семьей
© Getty Images/Global Images Ukraine

36-летний бомбардир «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду отдохнул в Дубае вместе со своей невестой Джорджиной Родригес и четырьмя детьми.

«Спасибо, Дубай, за хорошее время. Спасибо, Дубай, за теплые чувства.

Спасибо, Дубай, за самые прекрасные семейные моменты.

Дубай — мой второй дом... Моя семья благодарна за хороший прием и щедрость этих прекрасных людей... С моей искренней любовью к вам», — прокомментировал Криштиану семейное фото.

В Дубае Роналду романтично поздравил Джорджину Родригес с днем рождения.

В текущем сезоне Роналду провел за «Манчестер Юнайтед» 24 матча во всех турнирах, где забил 14 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Источник — Instagram

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