ФОТО. Роналду романтично поздравил свою невесту с днем рождения

36-летний бомбардир «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду романтично поздравил свою невесту Джорджину Родригес с днем рождения.
Джорджине исполнилось 28 лет. Роналду и Родригес отпраздновали в Дубае вместе с детьми.
«Мечты сбываются», — прокомментировала Джорджина подборку свежих фото.
В текущем сезоне Роналду провел за «Манчестер Юнайтед» 24 матча во всех турнирах, где забил 14 мячей и отдал 3 результативные передачи.
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.