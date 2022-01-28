ФОТО. Роналду романтично поздравил свою невесту с днем рождения

Джорджине Родригес исполнилось 28 лет

  • 28.01.2022 11:55
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ФОТО. Роналду романтично поздравил свою невесту с днем рождения
© Instagram. Криштиану Роналду и Джорджина Родригес

36-летний бомбардир «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду романтично поздравил свою невесту Джорджину Родригес с днем рождения.

Джорджине исполнилось 28 лет. Роналду и Родригес отпраздновали в Дубае вместе с детьми.

«Мечты сбываются», — прокомментировала Джорджина подборку свежих фото.

В текущем сезоне Роналду провел за «Манчестер Юнайтед» 24 матча во всех турнирах, где забил 14 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Источник — Instagram

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