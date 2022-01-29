Александр АЛИЕВ: «Очень хочу работать тренером»

Бывший игрок «Динамо» Киев Александр Алиев признался, что хочет вести активную тренерскую деятельность:

«Честно, я же не просто так сдавал на тренерскую лицензию. Я хотел бы пойти работать, тренировать. У меня есть своя детская школа в Буче. Но не лежит пока тренировать детей. Может 19, 21-летних.

Главное - чтобы были условия для работы для меня и для тех, кого я буду тренировать. Конечно, тренером я где-то работать очень хочу. Но пока предложений нет».

Ранее Алиев раскритиковал поведение журналиста Андрея Сенькива.