Александр АЛИЕВ: «Очень хочу работать тренером»

Бывший игрок «Динамо» Киев Александр Алиев признался, что хочет вести активную тренерскую деятельность:
«Честно, я же не просто так сдавал на тренерскую лицензию. Я хотел бы пойти работать, тренировать. У меня есть своя детская школа в Буче. Но не лежит пока тренировать детей. Может 19, 21-летних.
Главное - чтобы были условия для работы для меня и для тех, кого я буду тренировать. Конечно, тренером я где-то работать очень хочу. Но пока предложений нет».
Ранее Алиев раскритиковал поведение журналиста Андрея Сенькива.
Источник — BurBuzz
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