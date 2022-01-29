Александр АЛИЕВ: «Очень хочу работать тренером»

Экс-игрок «Динамо» - о планах на будущее

  • 29.01.2022 17:23
  • 1297 просмотров
  • 5 комментариев
Александр АЛИЕВ: «Очень хочу работать тренером»
© znaj.ua. Александр Алиев

Бывший игрок «Динамо» Киев Александр Алиев признался, что хочет вести активную тренерскую деятельность:

«Честно, я же не просто так сдавал на тренерскую лицензию. Я хотел бы пойти работать, тренировать. У меня есть своя детская школа в Буче. Но не лежит пока тренировать детей. Может 19, 21-летних.

Главное - чтобы были условия для работы для меня и для тех, кого я буду тренировать. Конечно, тренером я где-то работать очень хочу. Но пока предложений нет».

Ранее Алиев раскритиковал поведение журналиста Андрея Сенькива.

Источник — BurBuzz

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    axylinam
    axylinam, 29.01.2022 17:34
    +7
    Алиеву можно доверить тренировать только сборную по поглощению настойки из боярышника
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    Олійник Володимир
    Олійник Володимир, 29.01.2022 17:30
    +7
    тренер по літрболу чи домашнього боксу?
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    aleks19826
    aleks19826, 29.01.2022 17:52
    +4
    Якби вчора по буху не наляпав, шо суркіс винен йому гроші за три місяці, може б і працював би. Той реально подумував, як врятувати цих бомжів і найти місце десь в дінамо. Допиз..ся ідіотік. М.іля розумніший в рази цього барана-сашеньки, не лякає того, що не треба
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    Ihor Liapun
    online
    Ihor Liapun, 29.01.2022 18:22
    +2
    Недалеко от работы есть наливайка Краб. Саша, могу узнать за твоё трудоустройство.
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    Ihor Liapun
    online
    Ihor Liapun, 29.01.2022 18:24
    0
    И не благодари. Потом проставишся.
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