Источник: Динамо договорилось о переходе Супряги в Сампдорию

Итальянский клуб арендует украинского форварда с правом выкупа

  • 29.01.2022 17:17
  • 2430 просмотров
  • 4 комментария
Источник: Динамо договорилось о переходе Супряги в Сампдорию
© ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

21-летний украинский форвард киевского «Динамо» Владислав Супряга продолжит карьеру в итальянской «Сампдории».

Об этом сообщает итальянский журналист Маттео Корсетти.

Клубы договорились между собой и завершают работу с документами. «Сампдория» возьмет Супрягу в аренду с правом выкупа за €8 миллионов.

Ранее сообщалось, что срок аренды составит 18 месяцев.

Супряга перешел в «Динамо» из «Днепра-1» в августе 2018 года за €6,5 миллионов. В текущем сезоне Владислав провел за киевскую команду 6 матчей во всех турнирах.

Контракт Супряги с «Динамо» рассчитан до конца декабря 2025 года. Transfermarkt оценивает футболиста в €4 миллиона.

Источник — Twitter

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Funnycat--
    Funnycat--, 29.01.2022 17:39 (изменен)
    +2
    Умник, 29.01.2022 17:27
    Давай Динамо, надо много еще кого продать.
    В принципе клуб может в этом году войти в историю по продажам.
    Единственное очень хочется чтобы навсегда закрыта была дорога на Гркшевского товарищу шаблию и ко.
    И конечно же отдавать с 50 процентами прав.
    Это всегда деньги.
    Очень надеюсь на то что господин Васильев не просто друг в команде, а еще и получит возможно должность.
    Да избавиться от Шаблия - это лучшее что может сделать Суркис для усиления менеджмента
    Ссылка
    Умник
    online
    Умник, 29.01.2022 17:27
    +2
    Давай Динамо, надо много еще кого продать.
    В принципе клуб может в этом году войти в историю по продажам.
    Единственное очень хочется чтобы навсегда закрыта была дорога на Гркшевского товарищу шаблию и ко.
    И конечно же отдавать с 50 процентами прав.
    Это всегда деньги.
    Очень надеюсь на то что господин Васильев не просто друг в команде, а еще и получит возможно должность.
    Ссылка
    Funnycat--
    Funnycat--, 29.01.2022 17:38
    +1
    Ещё можно отпускать Шепелёва Андреевского Бурду( аренда) Шабанова и Шкурина .
    Ну и Цыганкова продавать если есть предложение хорошее, но тогда покупать замену, так как в отличии от ситуации с Мыколой , в клубе его и близко некем заменить
    ——
    Ну и на вход брать игроков , вчера воспылал инфа об интересе к ЦЗ из Флуминенсе, возможно реально Шабанов и/ или Бурда покинут команду
    Ссылка
    kadaad
    kadaad, 29.01.2022 17:37
    0
    Наконец-то избавились от одного балласта.
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