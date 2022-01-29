Источник: Динамо договорилось о переходе Супряги в Сампдорию

21-летний украинский форвард киевского «Динамо» Владислав Супряга продолжит карьеру в итальянской «Сампдории».

Об этом сообщает итальянский журналист Маттео Корсетти.

Клубы договорились между собой и завершают работу с документами. «Сампдория» возьмет Супрягу в аренду с правом выкупа за €8 миллионов.

Ранее сообщалось, что срок аренды составит 18 месяцев.

Супряга перешел в «Динамо» из «Днепра-1» в августе 2018 года за €6,5 миллионов. В текущем сезоне Владислав провел за киевскую команду 6 матчей во всех турнирах.

Контракт Супряги с «Динамо» рассчитан до конца декабря 2025 года. Transfermarkt оценивает футболиста в €4 миллиона.