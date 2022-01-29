Источник: Динамо договорилось о переходе Супряги в Сампдорию

21-летний украинский форвард киевского «Динамо» Владислав Супряга продолжит карьеру в итальянской «Сампдории».
Об этом сообщает итальянский журналист Маттео Корсетти.
Клубы договорились между собой и завершают работу с документами. «Сампдория» возьмет Супрягу в аренду с правом выкупа за €8 миллионов.
Ранее сообщалось, что срок аренды составит 18 месяцев.
Супряга перешел в «Динамо» из «Днепра-1» в августе 2018 года за €6,5 миллионов. В текущем сезоне Владислав провел за киевскую команду 6 матчей во всех турнирах.
Контракт Супряги с «Динамо» рассчитан до конца декабря 2025 года. Transfermarkt оценивает футболиста в €4 миллиона.
Scambio di documenti in corso per #Supryaga 🇺🇦 Operazione chiusa con la Dinamo Kiev. Prestito oneroso con diritto di riscatto a 8 milioni. #Calciomercato / @SkySport— Matteo Corsetti 💬 (@corsereporter) January 29, 2022
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
В принципе клуб может в этом году войти в историю по продажам.
Единственное очень хочется чтобы навсегда закрыта была дорога на Гркшевского товарищу шаблию и ко.
И конечно же отдавать с 50 процентами прав.
Это всегда деньги.
Очень надеюсь на то что господин Васильев не просто друг в команде, а еще и получит возможно должность.
В принципе клуб может в этом году войти в историю по продажам.
Единственное очень хочется чтобы навсегда закрыта была дорога на Гркшевского товарищу шаблию и ко.
И конечно же отдавать с 50 процентами прав.
Это всегда деньги.
Очень надеюсь на то что господин Васильев не просто друг в команде, а еще и получит возможно должность.
Ну и Цыганкова продавать если есть предложение хорошее, но тогда покупать замену, так как в отличии от ситуации с Мыколой , в клубе его и близко некем заменить
——
Ну и на вход брать игроков , вчера воспылал инфа об интересе к ЦЗ из Флуминенсе, возможно реально Шабанов и/ или Бурда покинут команду
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.