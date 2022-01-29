ОФИЦИАЛЬНО. Интер арендовал форварда Дженоа

«Интер» официально объявил о подписании форварда «Дженоа» Фелипе Кайседо. Речь идет о «сухой» аренде до конца нынешнего сезона.

Аренда форварда была для «Интера» необходимой из-за травмы Хоакина Корреа. Наставник «Интера» Симоне Индзаги выбрал именно Кайседо, с которым ранее уже работал в «Лацио».

Кайседо перешел в «Дженоа» только летом прошлого года. В нынешнем сезоне на счету 33-летнего эквадорца 1 гол и 3 ассиста в 9 матчах Серии А.

Ранее «Интер» подписал защитника «Аталанты» Робина Госенса.