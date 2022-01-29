ОФИЦИАЛЬНО. Интер арендовал форварда Дженоа

Фелипе Кайседо стал игроком «Интера»

  • 29.01.2022 16:57
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  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Интер арендовал форварда Дженоа
© ФК Интер. Фелипе Кайседо

«Интер» официально объявил о подписании форварда «Дженоа» Фелипе Кайседо. Речь идет о «сухой» аренде до конца нынешнего сезона.

Аренда форварда была для «Интера» необходимой из-за травмы Хоакина Корреа. Наставник «Интера» Симоне Индзаги выбрал именно Кайседо, с которым ранее уже работал в «Лацио».

Кайседо перешел в «Дженоа» только летом прошлого года. В нынешнем сезоне на счету 33-летнего эквадорца 1 гол и 3 ассиста в 9 матчах Серии А.

Ранее «Интер» подписал защитника «Аталанты» Робина Госенса.

Источник — ФК Интер

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Cartman
    Cartman, 29.01.2022 17:12
    +1
    Судя по всему летом подпишут топового нападающего . По этому и подписали бюджетный вариант. 
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    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 29.01.2022 17:11
    -3
    Вот это усиление!!
    Из команды , и сама не забивает
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