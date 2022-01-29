Артем БОНДАРЕНКО: «На условия в Турции грех жаловаться»

Полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко дал флеш-интервью сразу после спарринга с «Мариуполем» (0:0).
– Главный вывод после сегодняшнего матча?
– Есть над чем работать и как улучшать свою игру.
– Сегодня 13-й день тренировочных сборов. Все ли идет по плану? Как можешь оценить работу команды?
– Да, все идет по плану. Нас нагружают, мы стараемся улучшить наши наработки, игру. Предстоит еще много работы.
– Довольны ли условиями для тренировок в Турции?
– Конечно, грех жаловаться, ведь в Украине сейчас минус 10, а здесь приятная погода и хорошее зеленое поле. И спарринг-партнеры хорошие, потому что много друзей и знакомых. Я отыграл в этой команде год, по всем соскучился и очень рад видеть.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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