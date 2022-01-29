Владимир ШАРАН: «Решили попрощаться с некоторыми новичками»

Наставник «Миная» - о матче против «Ужгорода»

  • 29.01.2022 16:05
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Владимир ШАРАН: «Решили попрощаться с некоторыми новичками»
© ФК Александрия. Владимир Шаран

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран прокомментировал ничью 1:1 в контрольном матче против «Ужгорода»:

«Для нас самое главное, что игра состоялась. Я благодарен работникам стадиона за то, что почистили поле после снега. Безусловно, эта игра была итоговой перед вылетом в Турцию. В первом тайме мы просматривали новичков и с некоторыми решили попрощаться. Даже с теми, кто у нас на контракте.

Во втором тайме я увидел агрессивный футбол, нацеленный на атаку. Понимаю, что соперник, возможно, не того уровня, но команда неплохая. Так что в целом я доволен. Самое главное – чтобы не было травм. Сейчас у нас будет три дня выходных, а дальше мы готовимся к Турции».

Источник — ТК Футбол

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