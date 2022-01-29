КАССАНО: «Переход в Ювентус – в корне неправильное решение для Влаховича»

Скандальный форвард поделился своим мнением

  • 29.01.2022 15:50
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КАССАНО: «Переход в Ювентус – в корне неправильное решение для Влаховича»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Душан Влахович

Скандальный экс-форвард сборной Италии Антонио Кассано поделился своим мнением по поводу трансфера Душана Влаховича в «Ювентус»:

«По моему мнению, это — в корне неправильное решение. Для такого типа игрока, как мне кажется, ему понадобился бы промежуточный шаг, например, в таких командах, как «Арсенал», «Тоттенхэм» или «Севилье», которые недавно подписали Мартиаля.

Влахович может стать сильным игроком, но это рискованный шаг, потому что он должен показать больше, чем в «Фиорентине». У него будут некоторые трудности, в том числе из-за того, что «Ювентус» сейчас явно играет плохо. Кроме того, я не вижу, чтобы он хорошо сочетался с партнерами по новому клубу. Во всяком случае, я так вижу. Короче говоря, это рискованная инвестиция как для «Ювентуса», так и для игрока».

Источник — Football-Italia

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