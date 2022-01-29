Хавбек Мариуполя: «Хотели доказать, что мы не хуже Шахтера»

Полузащитник «Мариуполя» Алексей Кащук поделился впечатлениями от контрольного матча против «Шахтера» (ничья 0:0):

«У нас появилась возможность сыграть с «Шахтером». Мы сразу согласились, потому что хотели проверить свои силы и доказать, что мы не хуже их.

Считаю, что получился хороший спарринг. Это только первые тренировки и игры на сборах. Нужно все вспомнить и доработать, а голы придут в следующих матчах».