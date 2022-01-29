Хавбек Мариуполя: «Хотели доказать, что мы не хуже Шахтера»

Алексей Кащук – о ничьей в контрольном матче

  • 29.01.2022 15:02
  • 186 просмотров
  • 1 комментарий
Хавбек Мариуполя: «Хотели доказать, что мы не хуже Шахтера»
© ФК Мариуполь. Алексей Кащук

Полузащитник «Мариуполя» Алексей Кащук поделился впечатлениями от контрольного матча против «Шахтера» (ничья 0:0):

«У нас появилась возможность сыграть с «Шахтером». Мы сразу согласились, потому что хотели проверить свои силы и доказать, что мы не хуже их.

Считаю, что получился хороший спарринг. Это только первые тренировки и игры на сборах. Нужно все вспомнить и доработать, а голы придут в следующих матчах».

Источник — ТК Футбол

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    DK1961
    online
    DK1961, 29.01.2022 15:37
    0
    Доказали. Теперь можно и дальше официальные матчи сдавать. Кормильцу
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