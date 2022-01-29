Александр АЛИЕВ: «Понял, что друзей у меня не было, а были нахлебники»

Экс-футболист «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев рассказал, что бы изменил в своей жизни, имея возможность вернуть время назад.



- Если бы ты, как Милевский, в конце карьеры решил написать себе прощальное письмо, что бы в нем было?

- Я бы вернулся в то время, когда мне было 17 лет, и не делал бы тех ошибок. Все те гульки и алкоголь, которые у меня были, я бы не повторял. В какой-то момент меня, действительно, понесло. В 17 лет я вышел в основном составе, молодой, все начали обо мне говорить. А потом все пошло по накатанной.



- А кто был тем проводником, который завел тебя в бары?

- А при чем здесь бары? Проблема же не в барах. Можно точно так же сидеть в компаниях, дома, где-то за городом в ресторане. Никто не заводил, я сам.



- А компании тогда были не футбольные?

- Нет. Я прекрасно понял, что когда ты на высоте, играешь, вокруг тебя очень много людей и друзей. А когда перестал, они все начали уходить. Тогда я понял, что друзей у меня не было, а были нахлебники, – сказал Алиев.

Читайте также: Александр АЛИЕВ: «У Динамо остались долги передо мной»