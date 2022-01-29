Александр АЛИЕВ: «Понял, что друзей у меня не было, а были нахлебники»

Бывший футболист «Динамо» хотел бы не повторять своих ошибок

  • 29.01.2022 14:29
  • 2963 просмотра
  • 4 комментария
Александр АЛИЕВ: «Понял, что друзей у меня не было, а были нахлебники»
© ФК Динамо Киев. Артем Милевский и Александр Алиев

Экс-футболист «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев рассказал, что бы изменил в своей жизни, имея возможность вернуть время назад.
 
- Если бы ты, как Милевский, в конце карьеры решил написать себе прощальное письмо, что бы в нем было?
- Я бы вернулся в то время, когда мне было 17 лет, и не делал бы тех ошибок. Все те гульки и алкоголь, которые у меня были, я бы не повторял. В какой-то момент меня, действительно, понесло. В 17 лет я вышел в основном составе, молодой, все начали обо мне говорить. А потом все пошло по накатанной.
 
- А кто был тем проводником, который завел тебя в бары?
- А при чем здесь бары? Проблема же не в барах. Можно точно так же сидеть в компаниях, дома, где-то за городом в ресторане. Никто не заводил, я сам.
 
- А компании тогда были не футбольные?
- Нет. Я прекрасно понял, что когда ты на высоте, играешь, вокруг тебя очень много людей и друзей. А когда перестал, они все начали уходить. Тогда я понял, что друзей у меня не было, а были нахлебники, – сказал Алиев.

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Источник — BurBuzz

(23 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 29.01.2022 15:00 (изменен)
    +5
    A по началу он, видимо, думал шо все тогдa восторгались из-за его острого ума, высокого интеллекта и искромётного чувства юмора, а не $?
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    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 29.01.2022 15:45
    +1
    То Міля - це нахлібник ?!
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    cotbus
    cotbus, 29.01.2022 15:18
    +1
    Только сейчас понял ?
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    adidas777
    adidas777, 29.01.2022 15:31
    0
    cotbus, 29.01.2022 15:18
    Только сейчас понял ?
    К сожалению, такие вещи мы понимаем, как правило гораздо позже.
    И Саша здесь совсем не одинок, в таком прозрении.
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