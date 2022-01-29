Остап МАРКЕВИЧ: «Предложение спарринга от Шахтера получилось неожиданным»

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич поделился впечатлениями от контрольного матча против «Шахтера» (ничья 0:0):

«Предложение от «Шахтера» провести спарринг получилось неожиданным. За день до спарринга мы провели очень интенсивную работу, поэтому результатом игры мы довольны. «Шахтер» — это очень мощная команда. Нам постоянно нужно было сохранять концентрацию при игре в обороне. Думаю, ребята с этим справились.

Мы не смогли задействовать целую группу футболистов — Чоботенко, Чеха, Вьюнника, Топалова, Кулакова… Это очень важные для нас футболисты. Особенно учитывая силу соперника.

Однако те молодые ребята, которые сыграли, старались. У них было очень большое желание проявить себя. Главное, что они выполнили нашу установку. Для футболистов этот результат очень важен».