Остап МАРКЕВИЧ: «Предложение спарринга от Шахтера получилось неожиданным»

Наставник «Мариуполя» - о контрольном матче против «Шахтера»

  • 29.01.2022 14:08
  • 399 просмотров
  • 2 комментария
Остап МАРКЕВИЧ: «Предложение спарринга от Шахтера получилось неожиданным»
© ФК Мариуполь. Остап Маркевич

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич поделился впечатлениями от контрольного матча против «Шахтера» (ничья 0:0):

«Предложение от «Шахтера» провести спарринг получилось неожиданным. За день до спарринга мы провели очень интенсивную работу, поэтому результатом игры мы довольны. «Шахтер» — это очень мощная команда. Нам постоянно нужно было сохранять концентрацию при игре в обороне. Думаю, ребята с этим справились.

Мы не смогли задействовать целую группу футболистов — Чоботенко, Чеха, Вьюнника, Топалова, Кулакова… Это очень важные для нас футболисты. Особенно учитывая силу соперника.

Однако те молодые ребята, которые сыграли, старались. У них было очень большое желание проявить себя. Главное, что они выполнили нашу установку. Для футболистов этот результат очень важен».

Источник — ФК Мариуполь

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Ivan Vismutenko
    online
    Ivan Vismutenko, 29.01.2022 15:25
    0
    Мы в курсе и видели графики ранее.
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    Dreifus
    online
    Dreifus, 29.01.2022 14:21
    0
    Нормально играли. Быстрые выходы были вообще красивые, но не хватало игроков впереди.
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