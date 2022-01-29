Коллинс дебютирует в топ-10 и станет первой ракеткой США

Американка Даниэль Коллинс (№30 WTA) не смогла выиграть титул в финале Открытого чемпионата Австралии, но все равно провела феноменальный турнир.



Выход в финал позволит ей дебютировать в топ-10 мирового рейтинга. В новой редакции Даниэль займет десятую позицию.



Также стоит отметить, что Коллинс станет первой ракеткой своей страны. В топ-20 будут еще две представительницы США. На 16-й позиции окажется Джессика Пегула, на 18-й – Кори Гауфф.



Отметим, что 16-17 апреля украинкам предстоит сыграть с американками матчевую встречу в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.