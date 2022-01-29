ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина подписала форварда на замену Влаховича

«Фиорентина» сообщила о трансфере форварда «Базеля» Артура Кабрала. Он станет заменой для Душана Влаховича, которого ранее продали в «Ювентус».

Сумма трансфера не сообщается, но, по информации СМИ, она составила 14,5 миллиона евро плюс 2 миллиона в виде возможных бонусов. В «Фиорентине» 23-летний бразилец будет выступать под 9-м номером, который ранее принадлежал Влаховичу.

В нынешнем сезоне на счету Кабрала 27 голов и 8 ассистов в 31 матче за «Базель» во всех турнирах.