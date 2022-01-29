ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина подписала форварда на замену Влаховича

Игроком команды стал Артур Кабрал

  • 29.01.2022 12:52
  • 1526 просмотров
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина подписала форварда на замену Влаховича
© ФК Фиорентина. Артур Кабрал

«Фиорентина» сообщила о трансфере форварда «Базеля» Артура Кабрала. Он станет заменой для Душана Влаховича, которого ранее продали в «Ювентус».

Сумма трансфера не сообщается, но, по информации СМИ, она составила 14,5 миллиона евро плюс 2 миллиона в виде возможных бонусов. В «Фиорентине» 23-летний бразилец будет выступать под 9-м номером, который ранее принадлежал Влаховичу.

В нынешнем сезоне на счету Кабрала 27 голов и 8 ассистов в 31 матче за «Базель» во всех турнирах.

Источник — ФК Фиорентина

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    aleks19826
    aleks19826, 29.01.2022 13:39
    +2
    Жесть. Это форвард топ-уровня. Лучший бомбардир лиги конференций в истории, на минутку: 13 голов в 12 матчах!!!!
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    Andrey111
    Andrey111, 29.01.2022 13:22
    0
    А Динамо почему не купило?
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