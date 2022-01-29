Испанский клуб положил глаз на форварда Динамо Рамиреса

Эрик Рамирес может продолжить карьеру в хихонском «Спортинге»

  • 29.01.2022 12:21
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Испанский клуб положил глаз на форварда Динамо Рамиреса
© ФК Динамо Киев. Эрик Рамирес

Клуб испанской Сегунды «Спортинг» Хихон проявляет интерес к форварду «Динамо» Эрику Рамиресу. Об этом сообщают испанские СМИ.

При этом о конкретных переговорах речь пока что не идет: Рамирес – лишь один из вариантов, которые рассматривают в клубе.

В нынешнем сезоне на счету 23-летнего Рамиреса 1 гол и 1 ассист в 4 матчах за «Динамо». Ранее сообщалось о том, что чемпионы Украины готовы продать Рамиреса.

Источник — Elcomercio

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