Испанский клуб положил глаз на форварда Динамо Рамиреса

Клуб испанской Сегунды «Спортинг» Хихон проявляет интерес к форварду «Динамо» Эрику Рамиресу. Об этом сообщают испанские СМИ.

При этом о конкретных переговорах речь пока что не идет: Рамирес – лишь один из вариантов, которые рассматривают в клубе.

В нынешнем сезоне на счету 23-летнего Рамиреса 1 гол и 1 ассист в 4 матчах за «Динамо». Ранее сообщалось о том, что чемпионы Украины готовы продать Рамиреса.