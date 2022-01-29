Нарушил правила? Вокруг трансфера Влаховича возник скандал

Вокруг трансфера Душала Влаховича из «Фиорентины» в «Ювентус» возник скандал. По слухам, сербский форвард нарушил антиковидные правила для прохождения медосмотра в «Ювентусе».
Свое мнение по данному вопросу высказал даже мэр Флоренции Дарио Нарделла:
«Если подтвердится то, что Влахович нарушил национальные правила изоляции, покинув Флоренцию досрочно, наказание будет очень серьезным. Спортсмен, который делает это - такое разочарование», - написал политик у себя в Твиттере.
Se confermata, la notizia che #Vlahovic abbia violato le norme nazionali sull’isolamento lasciando anticipatamente #Firenze è gravissima. Un campione dello sport che si comporta così! Che delusione. #covid #quarantena— Dario Nardella (@DarioNardella) January 28, 2022
Источник — Twitter
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