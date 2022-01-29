Нарушил правила? Вокруг трансфера Влаховича возник скандал

Вокруг трансфера Душала Влаховича из «Фиорентины» в «Ювентус» возник скандал. По слухам, сербский форвард нарушил антиковидные правила для прохождения медосмотра в «Ювентусе».

Свое мнение по данному вопросу высказал даже мэр Флоренции Дарио Нарделла:

«Если подтвердится то, что Влахович нарушил национальные правила изоляции, покинув Флоренцию досрочно, наказание будет очень серьезным. Спортсмен, который делает это - такое разочарование», - написал политик у себя в Твиттере.