Нарушил правила? Вокруг трансфера Влаховича возник скандал

Подключился даже мэр Флоренции

  • 29.01.2022 12:04
  • 988 просмотров
  • 1 комментарий
Нарушил правила? Вокруг трансфера Влаховича возник скандал
© Getty Images/Global Images Ukraine. Душан Влахович

Вокруг трансфера Душала Влаховича из «Фиорентины» в «Ювентус» возник скандал. По слухам, сербский форвард нарушил антиковидные правила для прохождения медосмотра в «Ювентусе».

Свое мнение по данному вопросу высказал даже мэр Флоренции Дарио Нарделла:

«Если подтвердится то, что Влахович нарушил национальные правила изоляции, покинув Флоренцию досрочно, наказание будет очень серьезным. Спортсмен, который делает это - такое разочарование», - написал политик у себя в Твиттере.

Источник — Twitter

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Serhii P.
    Serhii P., 29.01.2022 12:20 (изменен)
    0
    75 лямів зрубали за гравця (не факт, що він буде стабільно забивати і надалі) і ще щось вякають?
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