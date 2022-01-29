Сыграет с Супрягой? Сампдория арендовала хавбека Интера

«Сампдория» официально сообщила о подписании полузащитника «Интера» Стефано Сенси. Речь идет об аренде до конца текущего сезона.

В последние годы Сенси из-за регулярных травм потерял место в основе «Интера». В нынешнем сезоне на счету 26-летнего хавбека сборной Италии 1 гол в 12 матчах за «Интер» во всех турнирах.

Вскоре одноклубником Сенси может стать форвард «Динамо» Владислав Супряга. «Сампдория» уже договорилась по поводу аренды игрока на полтора года с правом выкупа.