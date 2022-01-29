Оригинальная причина. Стало известно, почему Польша отказалась от Шевченко

Контракт с «Дженоа» - не единственная причина, почему Андрей Шевченко не получил пост

  • 29.01.2022 11:21
  • 5175 просмотров
  • 12 комментариев
Оригинальная причина. Стало известно, почему Польша отказалась от Шевченко
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Назначение Андрея Шевченко на пост главного тренера сборной Польши, похоже, так и не состоится – должность займет Адам Навалка.

Основной причиной, почему Шевченко не получил новую работы, назывался его контракт с «Дженоа». Однако теперь польские СМИ назвали еще одну причину, по котором президент Польского футбольного союза (ПФС) Цезари Кулеша отказался от кандидатуры 45-летнего украинца.

Дело в том, что возможный дебют Шевченко в сборной Польши пришелся бы на матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 против сборной России. А Шевченко связывают тесные дружеские связи с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем, который, по неофициальной информации, на протяжении многих лет причастен к финансированию сборной России.

Источник — Przeglad Sportowy

(54 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Михаил Степанов
    Михаил Степанов, 29.01.2022 11:25
    +14
    чушь, конечно...но оно и к лучшему
    Ссылка
    ZloyDeda
    ZloyDeda, 29.01.2022 11:51
    +4
    Видно і польські ЗМІ не далеко від наших втікли Брєд, брехня, маніпуляції... на кожному кроці
    Ссылка
    kaka
    kaka, 29.01.2022 11:25
    +4
    рад то Шева не влез в этот балаган..... не верю в проход поляков в стыках
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    samird
    samird, 29.01.2022 12:31
    +3
    Это им Бурбас идею для новости подкинул?
    Ссылка
    PETP0
    online
    PETP0, 29.01.2022 11:49 (изменен)
    +2
    Судя по риторике, дырявый - это ты. Да и ник твой говорит о многом.
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    ladyk
    ladyk, 29.01.2022 12:36
    +1
    А у нас більшість вкидів .Того беруть, туди купують , там продають за стільки .Коротше < розхватали не беруть > Автор чує дзвін а решта 90% фантазії. А ті про кого пишуть, вже не реагують, або реагують коли вже дістають.
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    moysha
    online
    moysha, 29.01.2022 12:04
    +1
    Шо вы тут говорите, а разве Шевченко это таки тренер?
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    worker
    online
    worker, 29.01.2022 12:38
    0
    Ясно. А Польша покупает скраплений газ у США.
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    stopor2016
    stopor2016, 29.01.2022 12:12
    -1
    Mikola_Bokopor, 29.01.2022 11:30
    Ой да кому он нужен. Пускай дырявых тренирует
    Да , им колхозный Шериф столько дырок насверлил ...
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    kadaad
    kadaad, 29.01.2022 12:08
    -1
    Влип очкарик!
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    karamba189112
    online
    karamba189112, 29.01.2022 12:30
    -3
    Шансы России уменьшились. А так поляков шиза накрывает по хлеще украинцев. всюду агенты кремля мерещатся и враги.
    Ссылка
    Mikola_Bokopor
    Mikola_Bokopor, 29.01.2022 11:30
    -10
    Ой да кому он нужен. Пускай дырявых тренирует
    Ссылка
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