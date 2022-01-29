Оригинальная причина. Стало известно, почему Польша отказалась от Шевченко

Назначение Андрея Шевченко на пост главного тренера сборной Польши, похоже, так и не состоится – должность займет Адам Навалка.

Основной причиной, почему Шевченко не получил новую работы, назывался его контракт с «Дженоа». Однако теперь польские СМИ назвали еще одну причину, по котором президент Польского футбольного союза (ПФС) Цезари Кулеша отказался от кандидатуры 45-летнего украинца.

Дело в том, что возможный дебют Шевченко в сборной Польши пришелся бы на матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 против сборной России. А Шевченко связывают тесные дружеские связи с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем, который, по неофициальной информации, на протяжении многих лет причастен к финансированию сборной России.