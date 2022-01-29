Что нужно Ньюкаслу, чтобы построить топ-клуб, или По пути ПСЖ и МанСити

В «Ньюкасл» пришли арабские деньги и сейчас клуб на слуху касательно чуть ли не всех трансферных новостей этой зимы. Подобную историю уже пережили ПСЖ, «Манчестер Сити» и «Челси», когда и к ним приходили очень большие деньги. Как они начинали и чего достигли? А что делать «Ньюкаслу» согласно этого опыта? Разберемся вместе с вами.

Начнем с вводных: у клуба есть около 200 млн евро на траты (трансферы, зарплаты игроков и т.д.); «сороки» в зоне вылета из АПЛ; оба кубковых турнира в Англии уже проиграны; по средней стоимости состава «сороки» 5-е с конца. И это с учетом Триппьера и Вуда.

Как строился ПСЖ

Что-то подобное было и у ПСЖ, когда клуб покупали шейхи из Катара. Команда финишировала на четвертом месте в сезоне 2010/11 (были 15-ми годом ранее), их топ-три игрока по стоимости: Сако (16 млн), Нене (12.5) и Оаро (11), а самый дорогой трансфер – тот же Нене перешел из «Монако» за 5 млн евро.

С приходом арабского капитала все в Париже изменилось сразу же. Ушли все возрастные игроки (Купе, Макелеле, Жюли) и вчерашние лидеры, кто не тянул уровень нового проекта (Эрдинч, Эдель и Клеман).

Список из новобранцев был внушителен. Сразу же подписали Пасторе из середняка Серии А. И этот трансфер в Париже восприняли, как самый громкий за всю историю французского футбола 21 века. В Хавьере видели того парня, который в одиночку выведет команду на новый уровень. Ожидания были огромны. А самое главное, новые владельцы обозначили и свой курс развития команды – «Мы тратим много, чтобы вы побеждали».

За летнее и зимнее трансферные окна катарцы потратили более 100 млн евро на усиление состава. Из знаковых имен стоит отметить Мотту , Гамейро, Менеза, Матюиди, Алекса, Лугано и Максвелла.

В следующем сезоне команду пополнили Златан Ибрагимович, Тиаго Силва, Лукас Моура, Лавесси и… Дэвид Бекхем. Общий расход составил 151 млн евро. Имидж был сделан, уровень футболистов поднялся и стал выделяться на фоне всей Лиги 1. Тренером команды, вместо француза Камбуаре назначили Карло Анчелотти. Это позволило ПСЖ каждый год собирать все титулы во Франции и стать грозной силой в Лиге чемпионов.

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Затем были Неймар (222 млн евро), Мбаппе и финал ЛЧ-2020. Сейчас? Месси, Рамос, Доннарумма и статус главного претендента на победу в ЛЧ-2022. И все же, катарцам удалось сделать в Париже топ-клуб, даже несмотря ни на общий низкий уровень местного чемпионата, ни на огромные финансовые затраты на построение этого самого топ-клуба.

Арабы и их деньги в АПЛ. «Манчестер Сити»

У саудитов есть пример, как достичь успеха в Англии с помощью нефтяных денег. И это – «Манчестер Сити». Шейх Мансур из Объединенных Арабских Эмиратов зашел в АПЛ еще в 2008 году. В том сезоне «Сити» финишировали девятыми (14-е место годом ранее). А на трансферы тратили около 10 млн евро в год, чаще набирая хороших игроков, которые приходили в клуб свободными агентами.

В сезоне 2007/08 в команду было инвестировано 78 млн. Но уже в следующем году – 157 млн. Главная звезда – Робиньо из «Реала» (43 млн). Кроме того, «Сити» пополнили такие качественные футболисты, как Шэй Гивен, Шон Райт-Филлипс и Крэйг Беллами.

Но таких трат как для Англии оказалось недостаточно, и «горожане» финишировали на… 10-й строчке сезона 2008/09. А ближе к середине следующего розыгрыша АПЛ на тренерский мостик пригласили Роберто Манчини, который качественно отработал в «Интере». Добавьте сюда общую закупку футболистами на 147 млy евро, и «Манчестер» уже в топ-5 английской лиги.

Чего достигли «горожане» за время правления шейха Мансура? Пять чемпионств в Англии и финал ЛЧ-2021, их тренирует топ-тренер, и они просто разрывают сильнейшую лигу (в АПЛ +9 очков от ближайшего «Ливерпуля»), постоянно находясь в числе главных претендентов на победу в Лиге чемпионов.

Русские миллиарды и «Челси»

В 2003 году лондонцы находились на грани банкротства. Что и говорить, если их главными трансферами годом ранее были свободные агенты Кике де Лукас («Еспаньол») и Жан-Ив Анис («Ренн»). С приходом денег Романа Абрамовича траты на команду увеличились колоссально. Только представьте себе: 155 млн евро команда отдала за одно лето. И еще 15 миллионов - зимой.

Из приобретений-2003 стоит отметить ненужных «Интеру», МЮ и «Реалу» Креспо, Верона и Макелеле соответственно и перспективную молодежь из АПЛ: Дафф, Бридж, Коул, Джонсон.

Это принесло результат: с 4-го места клуб поднялся на второе и разрушил топ-2 гегемонию в английском футболе, став в нем третьей силой. Но Абрамовичу и этого было мало. Летом 2004-го он пригласил на пост тренера Жозе Моуриньо. Тот сразу выставил из команды почти всех нидерландцев, закупился португальцами, Роббеном и Дрогба на 166 млн. Так началась первая золотая эра «Челси».

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Пять титулов АПЛ и два – Лиги чемпионов «синие» взяли именно с приходом денег Романа Абрамовича. Стоит отметить и грамотное руководство «Челси». А сейчас подопечные Абрамовича – действующий победитель Лиги чемпионов и топ-3 команда сильнейшего чемпионата мира – АПЛ.

Что делать «Ньюкаслу»

Исходя из опыта предыдущих команд, важно подчеркнуть, что «сороки» будут искать топ-трансфер в атаку уже этой зимой. В каждом из трех случаев выше присутствовал имиджевый переход футболиста с именем (минимум одного). Это обозначит политику клуба: «Мы не скупимся для своих игроков». Так легче будет заманить сильных ребят летом.

Сейчас говорят о Дембеле и Азаре. Оба они подходят на эту роль. И если Усман молод и талантлив, но часто травмируется и имеет низкую трудовую этику (вспомните его переход из «Боруссии» и что он делает сейчас в «Барсе»), то Эдену уже 31 год и он хочет обратно в «Челси». Очевидно, что это не самые лучшие инвестиции финансов, но «Ньюкаслу» нужна такая покупка, так как и француз, и бельгиец дадут саудитам статус. А на это не жалели денег, как показывает практика, ни в Париже, ни в Манчестере или Лондоне.

Далее «Ньюкасл» укрепит состав крепкими оборонцами («Челси» и ПСЖ тоже с этого начинали). Кем? Игроки оборонительного плана хороши во Франции. Канте, Фабиньо, Ндомбеле были взяты английскими командами именно из Лиги 1. Сейчас речь идет о Гимараесе из «Лиона» и Бенуа Бадьашиле из «Монако». Учитывая то, что у «Юнайтед» вторая с конца оборона в АПЛ, оба эти футболиста придутся ко двору и смогут давать результат ближайшие годы.

Но Бадьашиль – все же запасной вариант в центр защиты. «Ньюкасл» хочет заполучить Диего Карлоса из «Севильи». Проблема в том, что дешевле 40 млн евро испанцы его не отпустят. Да и команда Хулена Лопетеги за чемпионство с «Реалом» борется. Возможно, этот трансфер будет более актуален летом.

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Осталось заполнить рубрику «то, что плохо лежит в других командах». Такой ход практиковали все три предыдущих клуба. Но, «Ньюкасл» пошел дальше в этом направлении и решил брать таких футболистов в аренду. Чемпионат мира на носу. Но не все игроки, которые хотят туда, имеют игровую практику.

Умтити, Кейлор Навас, Рэмзи, Алли, Лингард: их или купят (Навас), или арендуют (остальные). Путь аренд позволит перенести акцент огромных трат на лето, но усилит состав команды уже сейчас. Что позволит им сохранить прописку в АПЛ на следующий сезон.

Каждая из команд при новых владельцах приглашала именитого тренера, который имеет опыт громких побед. Эдди Хау на эту роль не подходит. Но свой шанс заслуживает, так как из очень скромного «Борнмута» всегда делал конфетку. Интересно посмотреть, что он сделает с игроками более высокого качества.

Очень важно для болельщиков «Ньюкасла» не опускать голову после первых неудач, как вылет с кубка. Чаще всего, огромные денежные вливания новых владельцев давали результат именно на второй сезон при условии качественного тренера.

Следовательно, «сорокам» стоит позаботиться о сохранении места в АПЛ и арендовать тех футболистов, которых мы с вами перечислили выше. Команда слабая сама по себе и нужно повышать общий ее уровень. А уже по окончании турнира – анализировать работу менеджмента, так как «Ман Сити» и «Челси» именно за счет умных управленцев создали оба английских гранда такими, какими они есть сейчас, практически не ошибаясь с трансферами и тренерскими назначениями.

А в заключении стоит отметить, что «Ньюкасл» сейчас – на пути становления одного из лучших клубов в мире. Саудиты готовы инвестировать, а весь футбольный мир - зарабатывать. Но это обычная ситуация, когда в команду приходят большие деньги.