Анатолий ТРУБИН: «Хорошая игра должна соединяться с результатом»

Вратарь «Шахтера» – о ничьей с «Мариуполем»

  • 29.01.2022 10:35
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Анатолий ТРУБИН: «Хорошая игра должна соединяться с результатом»
© Instagram. Анатолий Трубин

Голкипер донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин поделился впечатлениями от контрольного поединка своей команды против «Мариуполя», который завершился вничью 0:0.

«Я считаю, что хорошая игра должна быть соединена с результатом. Ведь без результата будет пропадать уверенность, но и без хорошей подготовки, тактики и настроя не будет результата. Поэтому все должно идти вместе, и каждый игрок должен настраиваться даже на контрольный матч как на официальную игру», - сказал Трубин.

Отметим, что свой следующий матч на сборах в Турции «Шахтер» проведет 31 января. Соперником «горняков» будет сербская «Црвена Звезда».

Источник — Футбол 1/2/3

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