Чемпион мира U-20: «Хочу по-человечески встретиться с Петраковым»

Бывший футболист молодежной сборной Украины Даниил Бескоровайный, который в 2019 году становился победителем чемпионата мира (U-20), рассказал о мечте играть за главную команду страны и теплых отношениях с Александром Петраковым.

«У каждого футболиста есть мечта играть за национальную сборную Украины. Для меня это также особенно, мы поддерживаем связь с Петраковым. Конечно, я понимаю, что если бы перешел в хорошую европейскую команду, мои шансы попасть в сборную были бы выше. Но, в то же время, все зависит от футболиста. Если он показывает хороший уровень, думаю, что тренерский штаб увидит это, сделает какие-то выводы и пригласит футболиста, чтобы посмотреть на него хотя бы в контрольных играх.

Больше хочу встретиться с Петраковым даже не как с тренером. Нас многое связывает, мы с ним в хороших отношениях, поздравляем друг друга с днем рождения, общаемся, советуемся. Поэтому хотел бы по-человечески с ним встретиться и пообщаться», - сказал Бескоровайный.

Напомним, этой зимой Бескоровайний перешел в казахстанскую «Астану».