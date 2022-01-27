Астана арендовала чемпиона мира U-20 Бескоровайного

Даниил продолжит карьеру в Казахстане

  • 27.01.2022 17:50
  • 1092 просмотра
  • 1 комментарий
Астана арендовала чемпиона мира U-20 Бескоровайного
© fcastana.kz

Казахстанский клуб «Астана» объявил об аренде защитника Даниила Бескоровайного, который выступал за словацкий ДАК.

22-летний Даниил был в чемпионской сборной Украины Александра Петракова, выигравшей ЧМ U-20.

«Астана» взяла игрока в аренду с приоритетным правом выкупа.

Бескоровайный в Украине выступал за «Волынь».

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Комментарии
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    johndow
    online
    johndow, 27.01.2022 18:14
    0
    А говорил в Европу хочет, развиваться в более сильном чемпионате, чем словацкий)
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