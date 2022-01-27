Астана арендовала чемпиона мира U-20 Бескоровайного

Казахстанский клуб «Астана» объявил об аренде защитника Даниила Бескоровайного, который выступал за словацкий ДАК.
22-летний Даниил был в чемпионской сборной Украины Александра Петракова, выигравшей ЧМ U-20.
«Астана» взяла игрока в аренду с приоритетным правом выкупа.
Бескоровайный в Украине выступал за «Волынь».
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