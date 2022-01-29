Новичок Вереса: «Было пару вариантов, но УПЛ – очень интересный чемпионат»

Новичок «Вереса» Владислав Крейда поделился впечатлениями от перехода в ровенский клуб.

Напомним, «Верес» арендовал полузащитника у эстонской «Флоры».

«Было пару вариантов, но для меня «Верес» был самый интересный, потому что УПЛ - очень интересный чемпионат. Уровень игроков, которых я вижу здесь, мне очень нравится. Я тут всего неделю, но мне все нравится.

Думаю, что неплохо играю в обороне, могу отдать любую передачу - короткую, длинную. С ударом у меня должно быть все хорошо.

Мечтаю играть каждую минуту и думаю, что могу хорошо это сделать. Летом, после этого сезона, мы посмотрим, что будет в будущем», - сказал Крейда.