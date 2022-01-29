Колумбия
0 : 1
Перу
28.01.2022, FT

Хет-трик Рондона. Перу и Венесуэла одержали победы в матчах отбора ЧМ-2022

Единственный мяч у Перу на 85-й минуте забил нападающий Эдисон Флорес

  • 29.01.2022 02:23
  • 57 просмотров
  • 0 комментариев
Хет-трик Рондона. Перу и Венесуэла одержали победы в матчах отбора ЧМ-2022
© Getty Images/Global Images Ukraine. Саломон Рондон

Сборные Перу и Венесуэлы одержали победы в матчах отбора ЧМ-2022 в Южной Америке.

Сборная Венесуэлы переиграла Боливию (4:1), прервав свою неудачную серию из трех поражений. Хет-трик оформил Саломон Рондон, а также один гол забил Дарвин Мачис. У Боливии единственный мяч забил Бруно Миранда.

Сборная Колумбии проиграла Перу (0:1). Единственный мяч на 85-й минуте забил нападающий Эдисон Флорес.

Квалификация ЧМ-2022

Южная Америка. 15-й тур, 29 января

Венесуэла – Боливия – 4:1

Голы: Рондон, 25, 35, 55, Мачис, 55 – Миранда, 38.

Колумбия – Перу – 0:1

Гол: Флорес, 85.

Турнирная таблица

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности