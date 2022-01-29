Хет-трик Рондона. Перу и Венесуэла одержали победы в матчах отбора ЧМ-2022

Сборные Перу и Венесуэлы одержали победы в матчах отбора ЧМ-2022 в Южной Америке.
Сборная Венесуэлы переиграла Боливию (4:1), прервав свою неудачную серию из трех поражений. Хет-трик оформил Саломон Рондон, а также один гол забил Дарвин Мачис. У Боливии единственный мяч забил Бруно Миранда.
Сборная Колумбии проиграла Перу (0:1). Единственный мяч на 85-й минуте забил нападающий Эдисон Флорес.
Квалификация ЧМ-2022
Южная Америка. 15-й тур, 29 января
Венесуэла – Боливия – 4:1
Голы: Рондон, 25, 35, 55, Мачис, 55 – Миранда, 38.
Колумбия – Перу – 0:1
Гол: Флорес, 85.
Турнирная таблица
Источник — Sport.ua
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