28 января в матче 1/8 финала Кубка Франции «Нант» обыграл «Брест» (2:0).
Дубль оформил Людовик Блас (25, 53 мин). «Канарейки» пробились в четвертьфинал турнира.
Нант – Брест – 2:0. Канарейки вышли в 1/4 финала. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Людовик Блас, 25 мин.
ГОЛ! 2:0. Людовик Блас, 53 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Людовик Блас (Нант).
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Людовик Блас (Нант).
Источник — Sport.ua
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