Назначат в ближайшие часы. Стало известно, кто возглавит Эвертон

С высокой долей вероятности, новым главным тренером «Эвертона» станет Фрэнк Лэмпард. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По его информации, назначение может состояться уже в ближайшие часы. Сейчас Лэмпард ждет подтверждения от руководства «Эвертона».
Лэмпард остается без работным в течение года – в конце января 2021 года он был уволен из «Челси». Ранее Уэйн Руни отказался возглавить «Эвертон».
Источник — твиттер Фабрицио Романо
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