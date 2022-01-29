Назначат в ближайшие часы. Стало известно, кто возглавит Эвертон

С высокой долей вероятности, новым главным тренером «Эвертона» станет Фрэнк Лэмпард. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, назначение может состояться уже в ближайшие часы. Сейчас Лэмпард ждет подтверждения от руководства «Эвертона».

Лэмпард остается без работным в течение года – в конце января 2021 года он был уволен из «Челси». Ранее Уэйн Руни отказался возглавить «Эвертон».