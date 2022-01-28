Эрнесто ВАЛЬВЕРДЕ: «Барселона? Некоторым людям вечно чего-то не хватает»

Эрнесто Вальверде, который был главным тренером «Барселоны» в 2017 – 2020 годах, считает, что его работу в клубе не оценили должны образом:

«Мы дважды выиграли чемпионат Испании, однако некоторым людям вечно чего-то не хватает. За два с половиной года мы трижды финишировали первыми в группе Лиги чемпионов с большим отрывом. Мы с командой ценили это, а некоторые люди со стороны — нет.

Каждый раз, когда ты уходишь откуда-то — ты закрываешь главу, но после «Барселоны» нужно больше времени на отдых. Мне нужно было несколько больше времени».