Эвертон хочет арендовать хавбека Челси

«Эвертон» проявляет интерес к полузащитнику «Челси» Рубену Лофтусу-Чику. Речь идет об аренде до конца нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне на счету Лофтус-Чика 3 ассиста в 20 матчах за «Челси» во всех турнирах. Трансферная стоимость 26-летнего хавбека оценивается в 20 миллионов евро.

Также сейчас «Эвертон» занят поисками нового главного тренера. Ранее клубу отказал Уэйн Руни.