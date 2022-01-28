Эвертон хочет арендовать хавбека Челси

«Эвертон» проявляет интерес к полузащитнику «Челси» Рубену Лофтусу-Чику. Речь идет об аренде до конца нынешнего сезона.
В нынешнем сезоне на счету Лофтус-Чика 3 ассиста в 20 матчах за «Челси» во всех турнирах. Трансферная стоимость 26-летнего хавбека оценивается в 20 миллионов евро.
Также сейчас «Эвертон» занят поисками нового главного тренера. Ранее клубу отказал Уэйн Руни.
Источник — Daily Mail
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