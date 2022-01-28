Металлист вернулся в Харьков. Почему 11 игроков остались в Турции?

31 января стартует второй этап зимней подготовки харьковского клуба

  • 28.01.2022 21:42
  • 2827 просмотров
  • 1 комментарий
Металлист вернулся в Харьков. Почему 11 игроков остались в Турции?
© ФК Металлист Харьков

Команда УПЛ «Металлист» вернулась в Харьков. 28 января в 15:20 самолет с делегацией клуба на борту благополучно приземлился в Международном аэропорту «Харьков».

После 12 дней работы на тренировочном сборе в Анталье на украинскую землю ступило большинство футболистов команды.

11 игроков остались в Турции, где уже 31 января стартует второй этап зимней подготовки. Туда же в ночь на субботу отправится сенегальский новичок желто-синих Бубакар Траоре.

В рамках второго сбора у «Металлиста» запланированы 4 спарринга и участие в выставочном турнире Winter Cup 2022.

Источник — ФК Металлист

(20 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Артем Дима футболист
    online
    Артем Дима футболист, 28.01.2022 22:56
    -1
    Устроились в отели уборщиками? Судя по уровню "трансферных бомб" ярославского вполне вероятно)
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