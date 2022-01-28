Даниил МЕДВЕДЕВ: «Надаль будто бы идеальный человек»

Российский теннисист – о поведении Рафаэля Надаля

  • 28.01.2022 21:22
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Даниил МЕДВЕДЕВ: «Надаль будто бы идеальный человек»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Медведев

Российский теннисист Даниил Медведев, который сегодня поскандалил с судьей во время матча против Стефаноса Циципаса, восхищен сдержанным поведением своего соперника по финалу Australian Open, Рафаэля Надаля:

«Мы все знаем жизненную философию Рафы. Не знаю, можно ли его так называть, но он будто бы идеальный человек. Когда у него спрашивают, почему он никогда не разбивает ракетки, он все время рассказывает, как дядя Тони его в детстве воспитывал.

Тяжело так себя контролировать. Многие из моих друзей, которые от злости могут разбить джойстик, даже не играют в теннис. В целом люди способны злиться на что угодно, поэтому Рафа большой молодец, больше нечего добавить. Он невероятный».

Источник — Twitter

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