Анатолий ТРУБИН: «Хотелось забить Мариуполю, и как можно больше»

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин поделился впечатлениями от контрольного матча против «Мариуполя» (ничья 0:0):

– Лучшая тренировка – это игра. Сегодня провели два тайма по 40 минут. Как оценишь результат и сам матч?

– Конечно, хотелось забить, и как можно больше, чтобы почувствовать уверенность. А что касается игры, я считаю, были как хорошие отрезки, так и те моменты, которые можно и нужно улучшать. В целом неплохой день для нас. Нужно продолжать работать.

– Почему было так много нереализованных моментов и не совсем удалось выполнить установки тренерского штаба?

– Везде и у всех бывают ошибки, плюс хорошо действовали вратари. Над этим также нужно работать, как и над всеми остальными компонентами. Я уверен, что с каждой тренировкой, с каждым контрольным матчем мы подойдем к тому, что будем реализовывать свои моменты, хорошо выходить из-под прессинга. Все компоненты подготовим к началу чемпионата.

– Как настраивались на спарринг и какие коррективы, возможно, внесли в подготовку неблагоприятные погодные условия?

– Я бы не сказал. Погода более-менее хорошая, поля, как и должны быть. Настраивались как на ответственный матч, потому что нужно показывать то, что требует от нас главный тренер. И победы нужны для чувства уверенности перед стартом.