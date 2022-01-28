Анатолий ТРУБИН: «Хотелось забить Мариуполю, и как можно больше»

Голкипер «Шахтера» - о матче против «Мариуполя»

  • 28.01.2022 20:30
  • 273 просмотра
  • 2 комментария
Анатолий ТРУБИН: «Хотелось забить Мариуполю, и как можно больше»
© ФК Шахтер Донецк. Анатолий Трубин

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин поделился впечатлениями от контрольного матча против «Мариуполя» (ничья 0:0):

– Лучшая тренировка – это игра. Сегодня провели два тайма по 40 минут. Как оценишь результат и сам матч?
– Конечно, хотелось забить, и как можно больше, чтобы почувствовать уверенность. А что касается игры, я считаю, были как хорошие отрезки, так и те моменты, которые можно и нужно улучшать. В целом неплохой день для нас. Нужно продолжать работать.

– Почему было так много нереализованных моментов и не совсем удалось выполнить установки тренерского штаба?
– Везде и у всех бывают ошибки, плюс хорошо действовали вратари. Над этим также нужно работать, как и над всеми остальными компонентами. Я уверен, что с каждой тренировкой, с каждым контрольным матчем мы подойдем к тому, что будем реализовывать свои моменты, хорошо выходить из-под прессинга. Все компоненты подготовим к началу чемпионата.

– Как настраивались на спарринг и какие коррективы, возможно, внесли в подготовку неблагоприятные погодные условия?
– Я бы не сказал. Погода более-менее хорошая, поля, как и должны быть. Настраивались как на ответственный матч, потому что нужно показывать то, что требует от нас главный тренер. И победы нужны для чувства уверенности перед стартом.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Dmytro Dmytro
    Dmytro Dmytro, 28.01.2022 21:14
    +2
    Це ж не офіційна гра. В офіційній виграєте полюбасу...спариньом?)
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    Face Control
    online
    Face Control, 28.01.2022 21:03
    -2
    Все победы великого Шахтёра впереди.
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