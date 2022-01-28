ПСЖ ведет переговоры со звездой Манчестер Юнайтед

Маркус Рэшфорд может продолжить карьеру во Франции

  • 28.01.2022 20:12
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ПСЖ ведет переговоры со звездой Манчестер Юнайтед
© Getty Images/Global Images Ukraine

ПСЖ проявляет интерес к форварду «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рэшфорду. Об этом сообщает журналист Адриен Гренье.

ПСЖ уже связывался с Рэшфордом летом прошлого года, рассматривая его в качестве возможной замены Килиану Мбаппе. Тогда английский форвард положительно отреагировал на идею перехода в ПСЖ.

В нынешнем сезоне на счету 24-летнего Рэшфорда 5 голов и 1 ассист в 17 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Ранее сообщалось о том, что Рэшфорд близок к продлению контракта с «Манчестер Юнайтед». Нынешнее соглашение действует до лета 2023 года.

Источник — Twitter

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