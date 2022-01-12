Манчестер Юнайтед намерен подписать новый контракт с Рэшфордом

Английский клуб хочет сохранить форварда

  • 12.01.2022 10:43
  • 229 просмотров
  • 0 комментариев
Манчестер Юнайтед намерен подписать новый контракт с Рэшфордом
© Sports Mole. Маркус Рэшфорд

«Манчестер Юнайтед» намерен в ближайшее время договориться о продлении контракта с форвардом Маркусом Рэшфордом. 

Действующее соглашение футболиста сборной Англии рассчитано до июня 2023 года.

По информации источника, тренерский штаб во главе с Ральфом Рангником обеспокоен формой Рэшфорда, но это не повлияет на продление с ним контракта, так как специалист готов предоставить нападающему время на восстановление.

В этом сезоне Рэшфорд сыграл 15 матчей за МЮ, забил три гола и отдал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет купить Рэшфорда.

Источник — ESPN

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности