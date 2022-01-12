Манчестер Юнайтед намерен подписать новый контракт с Рэшфордом

«Манчестер Юнайтед» намерен в ближайшее время договориться о продлении контракта с форвардом Маркусом Рэшфордом.

Действующее соглашение футболиста сборной Англии рассчитано до июня 2023 года.

По информации источника, тренерский штаб во главе с Ральфом Рангником обеспокоен формой Рэшфорда, но это не повлияет на продление с ним контракта, так как специалист готов предоставить нападающему время на восстановление.

В этом сезоне Рэшфорд сыграл 15 матчей за МЮ, забил три гола и отдал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет купить Рэшфорда.