Будет звездой команды? Барселона зовет Рэшфорда

Каталонская «Барселона» намерен подписать 24-летнего левого вингера «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.

«Блаугранас» уверены, что футболист может стать лидером атаки команды. У Рэшфорда нет постоянного места в основе «Манчестер Юнайтед», и это может сыграть решающую роль в переговорах.

Но стоимость Маркуса может оказаться слишком высокой для погрязшего в долгах каталонского клуба.

Рэшфорд — воспитанник «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне футболист провел за «красных дьяволов» 11 матчей во всех турнирах, где забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Контракт Маркуса с английским клубом рассчитан до лета 2023 года с возможностью продления еще на год. Ориентировочная стоимость игрока составляет €85 миллионов.