Будет звездой команды? Барселона зовет Рэшфорда

Форвард «Манчестер Юнайтед» может стать лидером атаки каталонцев

  • 10.12.2021 11:06
  • 435 просмотров
  • 0 комментариев
Будет звездой команды? Барселона зовет Рэшфорда
© Getty Images/Global Images Ukraine

Каталонская «Барселона» намерен подписать 24-летнего левого вингера «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.

«Блаугранас» уверены, что футболист может стать лидером атаки команды. У Рэшфорда нет постоянного места в основе «Манчестер Юнайтед», и это может сыграть решающую роль в переговорах.

Но стоимость Маркуса может оказаться слишком высокой для погрязшего в долгах каталонского клуба.

Рэшфорд — воспитанник «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне футболист провел за «красных дьяволов» 11 матчей во всех турнирах, где забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Контракт Маркуса с английским клубом рассчитан до лета 2023 года с возможностью продления еще на год. Ориентировочная стоимость игрока составляет €85 миллионов.

Источник — El Nacional

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности