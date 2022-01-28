Ига СВЁНТЕК: «В финале Australian Open буду держать кулачки за Надаля»

Польская теннисистка Ига Свёнтек, которая в этом году впервые пробилась в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису, призналась, что в мужском финале будет болеть за испанца Рафаэля Надаля.



– Пока не знаю, останусь ли в Мельбурне до воскресенья. Но я бы хотела! Если останусь, то обязательно посмотрю финал и буду держать кулачки, чтобы Рафа выиграл 21-й титул Grand Slam. Я уже очень рада, что он вышел в финал и сыграет за титул. Он меня очень вдохновляет.



А еще он написал мне после поражения от Коллинс в полуфинале, и это одна из причин, почему я не так сильно расстроились. Эта новость меня по-настоящему окрылила.



– А что вам написал Надаль?

– Не буду раскрывать всех подробностей, но Рафа отметил, что я провела отличный турнир. Он сказал, что нужно сконцентрироваться на дальнейшей работе, потому что я двигаюсь в правильном направлении. Это очень мило, – сказала полька.

Отметим, что в финале Надаль сразится против Даниила Медведева из России.