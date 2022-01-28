Ига СВЁНТЕК: «В финале Australian Open буду держать кулачки за Надаля»

Польская теннисистка с детства болеет за испанца

  • 28.01.2022 19:45
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Ига СВЁНТЕК: «В финале Australian Open буду держать кулачки за Надаля»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Польская теннисистка Ига Свёнтек, которая в этом году впервые пробилась в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису, призналась, что в мужском финале будет болеть за испанца Рафаэля Надаля.
 
– Пока не знаю, останусь ли в Мельбурне до воскресенья. Но я бы хотела! Если останусь, то обязательно посмотрю финал и буду держать кулачки, чтобы Рафа выиграл 21-й титул Grand Slam. Я уже очень рада, что он вышел в финал и сыграет за титул. Он меня очень вдохновляет.
 
А еще он написал мне после поражения от Коллинс в полуфинале, и это одна из причин, почему я не так сильно расстроились. Эта новость меня по-настоящему окрылила.
 
– А что вам написал Надаль?
– Не буду раскрывать всех подробностей, но Рафа отметил, что я провела отличный турнир. Он сказал, что нужно сконцентрироваться на дальнейшей работе, потому что я двигаюсь в правильном направлении. Это очень мило, – сказала полька.

Отметим, что в финале Надаль сразится против Даниила Медведева из России.

Источник — Sport.pl

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