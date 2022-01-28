Бескоровайний о переходе в Астану: «Были еще предложения из Польши и Дании»

22-летний защитник Даниил Бескоровайний, который перебрался в «Астану» на правах аренды, рассказал о смене клуба.

Игрок выигрывал чемпионат мира U-20 в составе сборной Украины Александра Петракова.

«Я вернулся на сборы в Словакию и клубу поступило предложение из «Астаны». Клубы начали договариваться между собой, а у меня еще были варианты из Дании, Польши. Но знаю, что там не смогли договориться по поводу финансов. «Астана» заплатила деньги за аренду, и я перешел с правом выкупа. Там есть свои нюансы, но не будем углубляться в них».

«Сейчас я готов к новым вызовам, потому что у Словакии были проблемы. Они не связаны с игровой практикой, а больше со спортивным директором. Мой контракт до сих пор принадлежит футбольному клубу ДАК 1904, в «Астану» я перешел на год на правах аренды».

«Я понимаю, что для этой команды главное - чемпионство, поэтому хочу здесь развиваться и выигрывать трофеи», - сказал Бескоровайный.