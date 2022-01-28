Полузащитник Металлиста продолжит карьеру в новой команде Костышина

Владислав Нехтий возвращается в Казахстан

  • 28.01.2022 17:26
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Полузащитник Металлиста продолжит карьеру в новой команде Костышина
© ФК Металлист. Владислав Нехтий

Атакующий полузащитник Владислав Нехтий договорился о расторжении контракта с «Металлистом», за который выступал с лета 2020 года.
 
30-летний уроженец Алматы в нынешнем сезоне провел за харьковский клуб 5 матчей в Первой лиге и 2 поединка в Кубке Украины.
 
Сейчас футболист находится в Турции в тренировочном лагере «Аксу», который недавно возглавил украинский специалист Руслан Костышин. Под его руководством Нехтий играл в «Колосе» с 2017 по 2019 год.
 
Помимо этого, в Украине полузащитник выступал за «Шахтер-3», краматорский «Авангард», «Ильичевец» и «Полтаву», а в Казахстане – за «Кайрат» и «Кайсар».

Отметим, что «Аксу» – победитель Первой лиги Казахстана 2021 года.

Ранее сообщалось, что «Металлист» подписал сенегальца Траоре.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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