Надаль прокомментировал шестой выход в финал Australian Open

Ранее Рафаэль выигрывал в Мельбурне лишь один титул

  • 28.01.2022 16:50
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Надаль прокомментировал шестой выход в финал Australian Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал выход в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису. В полуфинальном матче экс-лидер мирового рейтинга в четырех сетах переиграл итальянца Маттео Берреттини.
 
«Cегодня против одного из лучших игроков мира я сыграл на очень высоком уровне. Конечно, у меня были сомнения, сумею ли вернуться на свой уровень, были сложные шесть месяцев. 
 
Для меня каждый день был сложным из-за проблем со стопой. Сомнения все еще есть и, наверное, будут до конца моей карьеры потому, что вылечить это невозможно. Но я очень рад тому, что смог играть три недели на моем нынешнем уровне. Удивительно, что я вообще могу играть на таком уровне и соревноваться на нвысшем уровне с лучшими игроками современности. Просто невероятно.
 
Я не пишу историю. Полтора месяца назад я вообще не знал, смогу ли вернуться в Тур потому, что проблемы оставались и решить их не получалось. Так что я здесь и спасибо судьбе за это.
 
Очень рад быть частью этой прекрасной эры в теннисе, делить все это с двумя другими великими игроками. В какой-то мере неважно, что кто-то достиг немного большего. Думаю, мы все сделали много прекрасного и повторить это будет сложно.
 
До 21-го титула еще далеко. Каждый титул на Шлеме – особенный потому, что за каждым стоит история, много работы. И каждый титул сам по себе история, особенно для меня, который прошел через много травм, о многих из которых вы знаете, но о многих – нет. 
 
Так что побеждать – здорово, но побеждать без труда, который ты в это вкладываешь – совсем не то. Что дается легко – не так ценно. И я понял это уже не раз потому, что много раз был на грани того, что не смогу это сделать снова», – сказал Надаль.

Отметим, что в финале Рафа сразится против второй ракетки мира россиянина Даниила Медведева.

Источник — Большой теннис Украины

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