Новичок Металлиста: «Давно общался с руководством харьковского клуба»

Бубакар Траоре прокомментировал свой переезд в Украину

  • 28.01.2022 16:11
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Новичок Металлиста: «Давно общался с руководством харьковского клуба»
© metalist.ua

Бубакар Траоре, новичок «Металлиста», рассказал о своем переходу в харьковскую команду. Игрок стал очередным зимним новичком клуба.

«Очень рад, что подписал контракт с «Металлистом». Мы уже довольно давно общались с представителями клуба. Вице-президент Евгений Красников в деталях рассказал о проекте, чем сильно заинтересовал меня. В последнее время регулярно следил за новостями команды на официальном сайте и в соцсетях клуба, и вот я здесь».

«Приложу все усилия, чтобы помочь команде достигнуть поставленных целей. С нетерпением жду, когда присоединюсь к новому коллективу», — сказал Траоре.

24-летний игрок может сыграть на позиции левого защитника и полузащитника.

Источник — ФК Металлист

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