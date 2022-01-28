Бывший нападающий Металлиста: «Курченко видел футбол из космоса»

Экс-форвард «Металлиста» - о Сергее Курченко

  • 28.01.2022 14:54
  • 125 просмотров
  • 0 комментариев
Бывший нападающий Металлиста: «Курченко видел футбол из космоса»
© ФК Металлист. Владимир Барилко

Нападающий дубля «Металлиста» Владимир Барилко рассказал о приходе в клуб Сергея Курченко.

«С ПАОКом мы не очень отыграли на выезде, но выиграли 2:0. Курченко заходит в раздевалку: «Фантастика! Это лучшая игра, которую я когда-либо видел». Сразу видно, что человек футбол в принципе не видел. Или видел где-то оттуда, с орбиты, где спутники Илона Маска запускают.

Я его видел раз в жизни. Когда к нему клуб перешел непонятными путями, то все в шоке были. Первая его фотография была – фоторобот. Его никто не видел никогда. Первый раз я его на игре с ПАОКом увидел.

Поговаривали, что в «Металлисте» премиальные были за рядовую игру выше, чем в «Шахтере» за «Динамо». Но потом «Металлист» поменялся: пришли люди, которые футбол видели из космоса. И еще что-то рассказывали футболистам. Не понимаю таких людей, лезут не в свое дело. Я ж вас не учу, как деньги воровать, правильно», - сказал Барилко в интервью FootballHub.

Читайте также: БАРИЛКО: «Шуховцев, когда Металлист праздновал серебро, выиграл Porshe»

Источник — FootballHub

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности