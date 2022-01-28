Бывший нападающий Металлиста: «Курченко видел футбол из космоса»

Нападающий дубля «Металлиста» Владимир Барилко рассказал о приходе в клуб Сергея Курченко.

«С ПАОКом мы не очень отыграли на выезде, но выиграли 2:0. Курченко заходит в раздевалку: «Фантастика! Это лучшая игра, которую я когда-либо видел». Сразу видно, что человек футбол в принципе не видел. Или видел где-то оттуда, с орбиты, где спутники Илона Маска запускают.

Я его видел раз в жизни. Когда к нему клуб перешел непонятными путями, то все в шоке были. Первая его фотография была – фоторобот. Его никто не видел никогда. Первый раз я его на игре с ПАОКом увидел.

Поговаривали, что в «Металлисте» премиальные были за рядовую игру выше, чем в «Шахтере» за «Динамо». Но потом «Металлист» поменялся: пришли люди, которые футбол видели из космоса. И еще что-то рассказывали футболистам. Не понимаю таких людей, лезут не в свое дело. Я ж вас не учу, как деньги воровать, правильно», - сказал Барилко в интервью FootballHub.

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