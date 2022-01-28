БАРИЛКО: «Шуховцев, когда Металлист праздновал серебро, выиграл Porshe»

Бывший игрок «Металлиста» Владимир Барилко - о «золотом» времени клуба

  • 28.01.2022 13:56
  • 1275 просмотров
  • 1 комментарий
БАРИЛКО: «Шуховцев, когда Металлист праздновал серебро, выиграл Porshe»
© ФК Металист. Владимир Барилко

Владимир Барилко числился в «Металлисте» с 2011 по 2016 год. Его отец помогал Александру Ярославскому финансировать команду, а Барилко-младший выступал за дублирующую команду, но всегда ездил с основой на евровыезды и тренировался с первой командой.

«Когда «Металлист» серебро выиграл, Курченко решил праздник устроить для команды. Говорит: «Ребята, летим в Барселону. Там лучший клуб, лучший отель, празднуем». А у ребят билеты: послезавтра домой улетать через Киев. Уговорили его в гольф-клубе отпраздновать. Приезжаем, а  там стоит лототрон: вытаскиваешь номерок, а главный приз Porshe Panamera. В финале тянули Моледо, Пшеничных и Шуха (Игорь Шуховцев, - Прим. Sport.ua). Шуха сразу же вытянул Porshe Panamera. Он расцвел сразу. Но ни дня на ней не поездил – ему сразу предложили за нее хорошие деньги», - сказал Владимир Барилко в интервью FootballHub.

Источник — FootballHub

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    potemkin78
    online
    potemkin78, 28.01.2022 14:15
    0
    он как и его старший брат ну очень перспективные игроки были. этот да же за СбУ играл. ну очень
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