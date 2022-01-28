Экс-форвард Металлиста: «За матч с Динамо и Шахтером Курченко дал миллион»

Бывший нападаюший «Металлиста» Владимир Барилко рассказал о премиальных и разных бонусных выплатах в клубе, когда президентом был Сергей Курченко.

«Пик был с Ярославским, когда он передал команду Курченко, и мы взяли серебро. Все было так прекрасно в команде, что люди просили любые премии и зарплаты, им все давалось.

За 4 очка в двух играх миллион. Были две игры с «Шахтером» и «Динамо». Я тогда не был в составе, только тренировался, иногда с дублем. Курченко тогда зашел, сам себе на уме был. Говорит: «Приветствую, ребята, молодцы. Я, как и обещал, вам премия 600 тысяч за две игры. Хавьер спрашивает: «А можно миллион?» Курченко отвечает: «Можно». И помощнику: «Завтра привезешь», – рассказал Барилко.

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