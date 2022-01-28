Экс-форвард Металлиста: «За матч с Динамо и Шахтером Курченко дал миллион»

Владимр Барилко рассказал об истории, когда команда получала огромные призовые

  • 28.01.2022 14:49
  • 885 просмотров
  • 0 комментариев
Экс-форвард Металлиста: «За матч с Динамо и Шахтером Курченко дал миллион»
© Футбол 1/2/3. Владимир Барилко

Бывший нападаюший «Металлиста» Владимир Барилко рассказал о премиальных и разных бонусных выплатах в клубе, когда президентом был Сергей Курченко.

«Пик был с Ярославским, когда он передал команду Курченко, и мы взяли серебро. Все было так прекрасно в команде, что люди просили любые премии и зарплаты, им все давалось.

За 4 очка в двух играх миллион. Были две игры с «Шахтером» и «Динамо». Я тогда не был в составе, только тренировался, иногда с дублем. Курченко тогда зашел, сам себе на уме был. Говорит: «Приветствую, ребята, молодцы. Я, как и обещал, вам премия 600 тысяч за две игры. Хавьер спрашивает: «А можно миллион?» Курченко отвечает: «Можно». И помощнику: «Завтра привезешь», – рассказал Барилко.

Читайте также: БАРИЛКО: «Шуховцев, когда Металлист праздновал серебро, выиграл Porshe»

Источник — FootballHub

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности