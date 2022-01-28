Головко в ближайшее время возглавит клуб Второй лиги

Известный украинский тренер, бывший наставник молодежной сборной Украины Александр Головко вскоре возглавит «Диназ».
50-летний специалист провел успешные переговоры с руководством вышгородского клуба. На посту рулевого он сменит Владимира Бондаренко, которого слухи сватают в «Таврию Симферополь».
После осенней части нынешнего сезона «Диназ» занимает 4-е место в группе А Второй лиги.
Отметим, что кроме Головко на тренерский пост в «Диназе» претендовал Виталий Кварцяный.
Источник — Footboom
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