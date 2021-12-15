Головко и Кварцяный – в шорт-листе претендентов в тренеры клуба Второй лиги

«Диназ» из Вышгорода покинул главный тренер Владимир Бондаренко

  • 15.12.2021 23:39
  • 810 просмотров
  • 1 комментарий
Головко и Кварцяный – в шорт-листе претендентов в тренеры клуба Второй лиги
© ФК Диназ Вышгород. Владимир Бондаренко

40-летний специалист Владимир Бондаренко по обоюдному согласию сторон ушел с поста главного тренера клуба «Диназ» Вышгород.

Это решение было принято после соответствующей консультации в руководстве клуба. Уже третий год команда находится на грани перехода в высший дивизион, но никак не может перешагнуть этот рубеж, и требуется определенная перезагрузка.

Клуб поблагодарил Владимира Бондаренко за работу, которая была сделана им почти за четыре года. Он возглавил «Диназ» зимой 2018, когда команда выступала еще в чемпионате области и прошел с ней путь от любительского футбола до профессионального. Благодаря его ежедневной тренерской кропотливой работе коллектив рос, набирался опыта и стал одним из лидеров Второй лиги. Клуб пожелал Владимиру Бондаренко новых свершений на тренерском поприще. Вместе с ним покинул команду и ассистент Владимир Крохмаль.

Среди кандидатов на пост тренера в СМИ называют кандидатуры известных специалистов: Александр Головко (по данным SportArena), Владимир Шаран, Сергей Ковалец и Виталий Кварцяный (по данным Meta-Ratings).

Источник — ФК Диназ

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    BekXan
    BekXan, 16.12.2021 00:33
    +1
    Володимир Шаран, Сергій Ковалець та Віталій Кварцяний
    Та ладно и Гвардиолу тоже.
    Ага Шаран прям побежал вторую лигу тренеровать прям пулей.Ковалец ну тот спит и видит.Кварцяному уже здоровье не позволяет а если бы позволяло он бы Волынь возлавил.
    Если реально Диназ их руководство думает что эти люди захотят возглавят клуб то с такими мыслями к докторам.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности