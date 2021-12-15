Головко и Кварцяный – в шорт-листе претендентов в тренеры клуба Второй лиги

40-летний специалист Владимир Бондаренко по обоюдному согласию сторон ушел с поста главного тренера клуба «Диназ» Вышгород.

Это решение было принято после соответствующей консультации в руководстве клуба. Уже третий год команда находится на грани перехода в высший дивизион, но никак не может перешагнуть этот рубеж, и требуется определенная перезагрузка.

Клуб поблагодарил Владимира Бондаренко за работу, которая была сделана им почти за четыре года. Он возглавил «Диназ» зимой 2018, когда команда выступала еще в чемпионате области и прошел с ней путь от любительского футбола до профессионального. Благодаря его ежедневной тренерской кропотливой работе коллектив рос, набирался опыта и стал одним из лидеров Второй лиги. Клуб пожелал Владимиру Бондаренко новых свершений на тренерском поприще. Вместе с ним покинул команду и ассистент Владимир Крохмаль.

Среди кандидатов на пост тренера в СМИ называют кандидатуры известных специалистов: Александр Головко (по данным SportArena), Владимир Шаран, Сергей Ковалец и Виталий Кварцяный (по данным Meta-Ratings).