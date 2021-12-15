Головко и Кварцяный – в шорт-листе претендентов в тренеры клуба Второй лиги

40-летний специалист Владимир Бондаренко по обоюдному согласию сторон ушел с поста главного тренера клуба «Диназ» Вышгород.
Это решение было принято после соответствующей консультации в руководстве клуба. Уже третий год команда находится на грани перехода в высший дивизион, но никак не может перешагнуть этот рубеж, и требуется определенная перезагрузка.
Клуб поблагодарил Владимира Бондаренко за работу, которая была сделана им почти за четыре года. Он возглавил «Диназ» зимой 2018, когда команда выступала еще в чемпионате области и прошел с ней путь от любительского футбола до профессионального. Благодаря его ежедневной тренерской кропотливой работе коллектив рос, набирался опыта и стал одним из лидеров Второй лиги. Клуб пожелал Владимиру Бондаренко новых свершений на тренерском поприще. Вместе с ним покинул команду и ассистент Владимир Крохмаль.
Среди кандидатов на пост тренера в СМИ называют кандидатуры известных специалистов: Александр Головко (по данным SportArena), Владимир Шаран, Сергей Ковалец и Виталий Кварцяный (по данным Meta-Ratings).
Источник — ФК Диназ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Та ладно и Гвардиолу тоже.
Ага Шаран прям побежал вторую лигу тренеровать прям пулей.Ковалец ну тот спит и видит.Кварцяному уже здоровье не позволяет а если бы позволяло он бы Волынь возлавил.
Если реально Диназ их руководство думает что эти люди захотят возглавят клуб то с такими мыслями к докторам.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.